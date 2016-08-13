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مسجد في تكساس يتلقى تهديدات بشن «حملة صليبية» ضد المسلمين

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مسجد في تكساس يتلقى تهديدات بشن «حملة صليبية» ضد المسلمين مسجد في تكساس يتلقى تهديدات بشن «حملة صليبية» ضد المسلمين

المسجد في تكساس

تبحث شرطة ولاية تكساس الأمريكية عن رجل ترك رسالة صوتية عبر الهاتف لمسجد، مهددًا بشن “حملة صليبية” يتم فيها قطع رؤوس المسلمين.

وبحسب ” أسوشيتد برس” قال جيسون بابكوك، المسؤول بشرطة مدينة واتوغا، اليوم الجمعة، إن المحققين يتعاونون مع مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بي آي) لتتبع صاحب الرسالة الصوتية المرسلة يوم 30 يوليو.

في الرسالة التي نشرها المسجد، عرّف المتصل بنفسه على أنه أحد المحاربين القدامى، والذي “لن يسمح بفرض الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة”، مضيفًا أنه وجنودًا قدامى آخرين “مسلحون بقوة”.

 ويقول القائمون على المسجد إنهم يتلقون تهديدات أسبوعية عبر الهاتف، إلا أن ذلك التهديد كان مقلقاً بشكل خاص، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

ويقول زعماء مسلمون محليون إنهم لم يفاجأوا بمثل تلك الاتصالات، في ضوء الخطاب المناوئ للمسلمين أخيراً.

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