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محكمة أمريكية ترفض ادعاء سجين سابق بتعرضه للتعذيب في «جوانتنامو»

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محكمة أمريكية ترفض ادعاء سجين سابق بتعرضه للتعذيب في «جوانتنامو» محكمة أمريكية ترفض ادعاء سجين سابق بتعرضه للتعذيب في «جوانتنامو»

أرشيفية

رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة، دعوى قضائية رفعها سجين سابق في معتقل خليج جوانتانامو، زعم أنه تعرض للتعذيب بعدما نقل إلى السجن في عمر 15 عامًا.

وبحسب رويترز فقد أصدرت هيئة محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا التي ضمت ثلاثة قضاة، حكمًا بالإجماع بأن قانونًا صدر عام 2006 وتأسست بموجبه اللجان العسكرية يمنع محمد جواد من رفع دعوى تعويض أمام المحاكم الأمريكية.

وقال القاضي توماس جريفيث “يجرد هذا القانون ببنوده الواضحة المحاكم الاتحادية من الاختصاص بنظر معظم الدعاوى ضد الولايات المتحدة الناتجة عن احتجاز أجانب مثل جواد، أسروا خلال غزو الولايات المتحدة لأفغانستان رداً على هجمات 11 سبتمبر 2001″.

وكانت محكمة أدنى درجة قد توصلت إلى نتيجة مماثلة.

ووفقًا للحكمة فقد خضع جواد للاستجواب أكثر من 60 مرة خلال فترة اعتقاله التي دامت 6 سنوات في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، وذكر الحكم أن جلسات الاستجواب جرت حتى بعدما توصلت إلى أن جواد لا يملك معلومات مفيدة، وشملت الضرب والرش برذاذ الفلفل فضلاً عن تكبيله لفترات طويلة.

واعتقل جواد في أفغانستان عام 2002 بعد هجوم بقنبلة يدوية تسبب في إصابة جنديين أمريكيين ومترجمهما الأفغاني بجروح خطيرة، وأعادته السلطات الأمريكية إلى أفغانستان عام 2009.

وكانت محاكم الاستئناف رفضت دعاوى مماثلة تقدم بها معتقلون آخرون.

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