استعادة سيارة مسروقة بالبحيرة بعد ساعات من ارتكاب الجريمة

تمكن منذ قليل رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد خريصة، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة من استعادة سيارة مسروقة بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وترجع أحداث الواقعة للبلاغ الذى تلقاه المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، من "ا.ص.ع"، سائق ومقيم شبرا البلد قسم أول شبرا الخيمة – قليوبية، بأنه حال سيره بسيارته رقم 648 س ل هـ "تاكسى عداد القاهرة" ماركة BYD بيضاء اللون بشريط أسود بمنطقة المؤسسة - شبرا الخيمة قليوبية حضر إليه شخص لا يعرفه وطلب منه توصيله إلى منطقة كارفور بالطريق الصحراوى بمدينة "6" أكتوبر، وبالطريق طلب منه التوقف لاصطحاب أحد الأشخاص، وعقب ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب، وقيام أحدهما بقيادة السيارة وإلقائه بالطريق الدولى الساحلى أمام محطة تموين دائرة مركز كفر الدوار، والاستيلاء على السيارة ومتعلقاته الشخصية (هاتف محمول، حافظة نقود بداخلها مبلغ 600 جنيه، بطاقة الرقم القومى) وفرا هاربان.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من " م.م.ع" ومقيم العامرية، و" ا.ع.ا. " ومقيم كفر الزيات – غربية، و"ا.س.م" ومقيم الإسكندرية، وتم ضبط المتهمين وإعادة السيارة المستولى عليها.