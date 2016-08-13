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الأعمال المصرى الأوروبي يشيد بجهود السيسى فى تحرير٢٣ مصريا فى ليبيا وعودتهم لمصر

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الأعمال المصرى الأوروبي يشيد بجهود السيسى فى تحرير٢٣ مصريا فى ليبيا وعودتهم لمصر الأعمال المصرى الأوروبي يشيد بجهود السيسى فى تحرير٢٣ مصريا فى ليبيا وعودتهم لمصر

الرئيس عبدالفتاح

أشاد مجلس الأعمال المصرى الأوروبي بالجهود والدور الكبير الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية ومن خلال التنسيق مع الجيش الليبى فى تحرير 23 مصريا كانوا مختطفين فى ليبيا مؤكدا حرص الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى التدخل السريع والمتابعة من الرئيس السيسى طوال ليلة امس حتى تم التأكد من تحرير المختطفين المصريين وعودتهم الى الاراضى المصرية.

 وطالب السيد محمد ابوالعينين رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى  فى بيان أصدره اليوم بانقاذ ليبيا من الأوضاع الماساوية التى تعانى منها ليبيا لأن هناك قوى إقليمية ودولية تريد اسقاط ليبيا وتقسيمها وانه لابد من افشال مثل هذه المخططات الخطيرة وناشد ابو العينين  الشعب الليبي وجميع الساسة العقلاء فى ليبيا بالعمل على استقرار ووحدة الأرض والشعب الليبى.

كما ناشد الشباب المصرى بعدم المخاطرة فى الوقت الراهن بالسفر الى ليبيا خاصة فى ظل الأوضاع الماساوية داخل ليبيا خاصة بعد تكرار ظاهرة اختطاف المصريين وغيرهم من جنسيات الدول الاخرى داخل ليبيا واكد ابو العينين انه لن يتم تصحيح الأوضاع فى ليبيا الا من خلال الشعب الليبى الشقيق الذى يجب ان يتوحد ويكون يدا واحدة مع القوات المسلحة الليبية لتحرير ليبيا كلها بجميع مدنها من دنس الجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية وتنظيم داعش الارهابى مشيرا الى أهمية وحدة واسقرار وسلامة ليبيا بالنسبة لامتنا العربية.

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