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رئيس جامعة بني سويف يجدد لعميد «علوم»

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رئيس جامعة بني سويف يجدد لعميد «علوم» رئيس جامعة بني سويف يجدد لعميد «علوم»

رئيس جامعة بني سويف

مراسل«ONA»:
> أصدر الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، القرار رقم 837 بتجديد قيام جودة إسماعيل عبد الجواد الأستاذ بكلية العلوم بجامعة بني سويف بأعمال عميد الكلية اعتبارًا من 1 أغسطس الجاري لحين تعيين عميد للكلية طبقًا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 2014.

حصل جودة إسماعيل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير امتياز، ثم الماجستير عام 1981، والدكتوراه عام 1986 من جامعة وارسو بولاندا، وشغل منصب رئيس قسم الجيولوجيا، ثم وكيلًا لكلية العلوم وكلية التمريض، ومديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات حتى تم تعيينه قائما بأعمال عميد كلية العلوم.

يذكر أن، جوده إسماعيل فاز بجائزة العلوم البولندية عام 1997 لأفضل رسالة دكتوراه، وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية للعلوم الأساسية والتطبيقية عام 2002.

 

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