القبض على الكاتب الأردنى ناهض حتر بسبب كاريكاتير يمس الذات الإلهية

استدعى محافظ العاصمة عمان خالد أبوزيد مساء اليوم الجمعة الكاتب الأردنى ناهض حتر على خلفية كاريكاتير نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى يمس الذات الإلهية..حسبما أفادت وكالة أنباء (عمون) الإخبارية المستقلة.

وأفادت (عمون) بأن قوة أمنية توجهت إلى مقر إقامة الكاتب الأردنى لتنفيذ أمر الجلب ، مبينة بأن هذا الاستدعاء يأتى على خلفية إيعاز رئيس الوزراء الدكتور هانى الملقى إلى وزير الداخلية سلامة حماد بالتحقق بما نسب إلى الكاتب حول نشره مادة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تمس الذات الإلهية.

وطلب الملقى من وزير الداخلية استدعاء الكاتب المذكور من خلال الحاكم الإدارى واتخاذ المقتضى القانونى بحقه..مشددا على أن القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على المجتمع الأردنى علما بأن حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية.

وكان حتر قد نشر كاريكاتيرا مسيئا للذات الإلهية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بعنوان (رب الدواعش) مما أثار حالة من الغضب الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث قرر عدد من المحامين والناشطين رفع دعوى قضائية ضده ، مطالبين فى الوقت هيئة الإعلام المرئى والمسموع ووزارة الاتصالات بالتحرك لمقاضاته ومحاسبته طبقا للقانون ، مشددين على أن هذا التصرف يعاقب عليه القانون بتهمة ازدراء الأديان والمس بالشعور الدينى إضافة إلى تشكيله مخالفة صريحة لقانون الجرائم الالكترونية.

وقام الكاتب الأردنى بشطب المنشور من صفحته ثم قام بعد ذلك بنشر توضيح قال فيه إنه يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة وأن الكاريكاتير لا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجوه الإرهابيون..على حد قوله.