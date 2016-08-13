بالفيديو – الكرة تعاند الأهلي.. متعب يفشل في التسجيل من داخل الست ياردات

كاد الأهلي أن يسجل هدف التعادل في مرمى زيسكو خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عن طريق عماد متعب.

ويلتقى الأهلي مع زيسكو في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس ويتقدم الفريق الزامبي 2-1.

وفي الدقيقة 71 حصل الأهلي على ضربة ركنية من الناحية اليمنى نفذها علي معلول لتصل إلى عماد متعب الذي سدد الكرة من داخل خط الـ6 ياردات لكن دفاع زيسكو أخرجها من على خط المرمى.

الأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في الجولة الأخيرة مع أسيك الإيفواري.

شاهد الهدف