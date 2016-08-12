«الأوليمبية الدولية» تحقق مع الشهابي لرفضه مصافحة لاعب إسرائيل

قررت لجنة القيم باللجنة الأوليمبية الدولية، خضوع لاعب الجودو المصري إسلام الشهابي للتحقيق في وقت لاحق اليوم الجمعة، وذلك بعد رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي أور ساسون خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية “ريو دي جانيرو 2016″.

ولعب بطل مصر في الجودو إسلام الشهابي، أمام اللاعب الإسرائيلي أور ساسون اليوم الجمعة في إطار دور الـ32 لمنافسات الجودو وزن 100 كيلو جرام، حيث خسر اللاعب المصري بحركة الايبون “النقطة الكاملة”، وبعد انتهاء المواجهة، رفض الشهابي مصافحة اللاعب الإسرائيلي.

من جهتها، تواصلت السيدة جوليا أراهان المسئولة عن اللجان الأولمبية بالدورة الأوليمبية مع المهندس شريف العريان عضو اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة المصرية في البرازيل، حيث أثنت على ما أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، بأن ما حدث هو تصرف شخصي من جانب اللاعب.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، قد أصدرت بيانا رسميا اليوم الجمعة، لتوضيح موقفها تجاه إسلام الشهابي، حيث أكدت أن ما حدث هو تصرف شخصي من اللاعب، وأنها قد نبهت عليه بالالتزام بكافة القواعد والتحلي بالروح الرياضية أثناء مباراته مع اللاعب الإسرائيلي.

أ ش أ