بالفيديو – القائم يتحرك.. تسديدة معلول كادت تمنح الأهلي هدفا

كاد علي معلول أن يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى زيسكو بطل زامبيا خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الأهلي مع زيسكو في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء تصدى لتنفيذها التونسي علي معلول في الدقيقة 22، وسدد الكرة بدقة لكنها مرت بجوار القائم.

الأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في الجولة الأخيرة مع أسيك الإيفواري.

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