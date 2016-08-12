بالفيديو – ربيعة يفعلها والأهلي يتعادل.. هل تعلم أخر مرة سجل من اللعب المفتوح؟

سجل الأهلي هدف التعادل في مرمى زيسكو بطل زامبيا خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الأهلي مع زيسكو في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

الهدف جاء في الدقيقة 30 عن طريق رامي ربيعة بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول وحولها حسام غالي برأسه نحو مؤمن زكريا الذي سدد وارتدت لربيعة الذي سددها في المرمى الخالي.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لرامي ربيعة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد هدفه في المباراة السابقة أمام الوداد.

ولم يسجل الأهلي من اللعب المفتوح منذ هدف مؤمن زكريا ضد إنبي في نصف نهائي الكأس، ومنذ مباراة الوداد سجل الأهلي هدفا وحيدا من اللعب المفتوح مقابل 4 أهداف من كرات ثابتة.

الأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في الجولة الأخيرة مع أسيك الإيفواري.

شاهد الهدف