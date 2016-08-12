بالفيديو – زيسكو يرد على الأهلي سريعا بالهدف الثاني

تقدم زيسكو مرة أخرى على الأهلي خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق الزامبي.

ويلتقى الأهلي مع زيسكو في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وفي الدقيقة 35 اخترق اللاعب جيسي وير دفاع الأهلي من الجهة اليسرى وراوغ سعد سمير بمهارة وسدد الكرة في مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

الأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في الجولة الأخيرة مع أسيك الإيفواري.

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