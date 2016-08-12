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زيسكو يزيد أوجاع الأهلاوية وينهي شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين

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زيسكو يزيد أوجاع الأهلاوية وينهي شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين زيسكو يزيد أوجاع الأهلاوية وينهي شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين

رامي ربيعة – أرشيفية

واصل النادي الأهلي أداءه المتراجع للمباراة الثانية على التوالي بعد تقدم فريق زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف في شوط المباراة الأول.ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الزامبي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز جيسي جاكسون وير الهدف الأول لزيسكو في الدقيقة 6 ، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق رأسية مدافعه رامي ربيعة في الدقيقة 31 ، ثم تقدم جيسي وير للنادي الزامبي مرة أخرى في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتاج إلى الفوز في المباراة ليستمر في المنافسة في البطولة الأفريقية.

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