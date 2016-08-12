قوات التحالف الدولي تشن 18 غارة ضد «داعش» في العراق وسوريا

أعلنت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قواتها شنت 18 غارة جوية جديدة على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابى فى العراق وسوريا.

وذكرت القيادة – فى بيان نقله راديو “سوا” الأمريكي اليوم الجمعة، أن 6 ضربات وجهت فى سوريا بالقرب من الرقة ودير الزور ومنبج وعين عيسى، استهدفت ودمرت حفارا، و8 صهاريج نفطية ومدفع هاون لمسلحى “داعش”.

وأضاف البيان أن 12 غارة وجهت فى العراق بالقرب من مدن هيت والموصل والقيارة والرمادى والسلطان عبد الله، استهدفت مركبات ومقرات ومنصات إطلاق صواريخ وأنظمة مدفعية ومركبة مفخخة ومنشأة تخزين تابعة للتنظيم الإرهابى.

أ ش أ