كاتب أردنى ينشر كاريكاتيرا يمس الذات الإلهية ورئيس الوزراء يأمر بالتحقيق

نشر الكاتب الأردنى ناهض حتر اليوم الجمعة كاريكاتيرا مسيئا للذات الإلهية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مما أثار حالة من الغضب الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث طالب الآلاف عبر تويتر وتحت هاشتاج (ناهض - حتر - لا - يمثلنا)، والذى يحظى الآن بالوسم الأكثر تداولا فى الأردن، بمعاقبة حتر على هذه الإساءة.

وقرر عدد من المحامين والناشطين رفع دعوى قضائية ضد حتر، مطالبين فى الوقت هيئة الإعلام المرئى والمسموع ووزارة الاتصالات بالتحرك لمقاضاته ومحاسبته طبقا للقانون ، مشددسن على أن هذا التصرف يعاقب عليه القانون بتهمة ازدراء الأديان والمس بالشعور الدينى إضافة إلى تشكيله مخالفة صريحة لقانون الجرائم الالكترونية.

وفى وقت لاحق قام حتر بشطب المنشور من صفحته، فيما نشر توضيحا قال فيه "شاركت منشورا يتضمن كاريكاتيرا بعنوان (رب الدواعش) وهو يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجوه الإرهابيون.. الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس طيبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عما يتخيل العقل الإرهابى وهؤلاء موضع احترامى وتقديرى.. وإخونج داعشيون يحملون المخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذات الإلهية وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون".

من ناحيته أمر رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور هانى الملقى، مساء اليوم الجمعة وزير الداخلية، سلامة حماد بالتحقق بما نسب إلى أحد الكتاب حول نشره مادة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تمس الذات الإلهية، وطلب رئيس الوزراء الأردني، من وزير الداخلية، استدعاء الكاتب من خلال الحاكم الإداري، واتخاذ المقتضى القانونى بحقه، مشددا على أن القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على المجتمع الأردنى علما بأن حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية.

وكان الكاتب الأردنى، ناهض حتر، نشر كاريكاتيرا مسيئا للذات الإلهية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بعنوان (رب الدواعش) مما أثار حالة من الغضب الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث قرر عدد من المحامين والناشطين رفع دعوى قضائية ضده مطالبين فى الوقت هيئة الإعلام المرئى والمسموع ووزارة الاتصالات بالتحرك لمقاضاته ومحاسبته طبقا للقانون، ومشددين على أن هذا التصرف يعاقب عليه القانون بتهمة ازدراء الأديان والمس بالشعور الدينى إضافة إلى تشكيله مخالفة صريحة لقانون الجرائم الالكترونية.

وفى وقت لاحق قام الكاتب الأردنى بشطب المنشور من صفحته ثم قام بنشر توضيح بعد ذلك قال فيه إن الكاريكاتير يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجوه الإرهابيون..على حد قوله.