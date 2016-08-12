الكشف عن – وادي دجلة عرض كارتيرون لتدريب الزمالك أثناء مفاوضات ستانلي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن دخول باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة ضمن المرشحين لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تفاوض مع وادي دجلة فترة طويلة من أجل ضم المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي في الصيف الجاري في حضور ماجد سامي رئيس النادي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة دريم يوم الجمعة: "مجلس الإدارة اتخذ قرارا بأن المدرب القادم سيكون أجنبيا، وتعلمنا من أخطاء الماضي بالبحث عن مدارس تلائم طريقة لعب الزمالك".

وأضاف "وجدنا أن المدرسة الإنجليزية لا تلائمنا، بينما اللاتينية أو البرتغالية قد يكون نصيبها أكبر.. وسندرس ما تحتاجه فرقنا".

وأشار "مدرب رومانيا في يورو 2016 ضمن المرشحين، وأيضا باتريس كارتيرون وتعرفنا على مطالبهما المادية".

وحول موافقة وادي دجلة، أكد أحمد مرتضى "ماجد سامي عرض علينا كارتيرون عندما كنا نتفاوض حول ستانلي، وأبدى موافقة مبدأية بإمكانية رحيله، فلا يوجد فريق يقف على لاعب أو مدرب".

وأتم "لا أعلم هل ستسمر رغبة كارتيرون في تدريب الزمالك في الوصول لاتفاق مالي، فلابد أن يحدث بعض التنازلات أثناء التفاوض".