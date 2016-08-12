أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن – وادي دجلة عرض كارتيرون لتدريب الزمالك أثناء مفاوضات ستانلي

Google+ Print
الكشف عن – وادي دجلة عرض كارتيرون لتدريب الزمالك أثناء مفاوضات ستانلي الكشف عن – وادي دجلة عرض كارتيرون لتدريب الزمالك أثناء مفاوضات ستانلي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن دخول باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة ضمن المرشحين لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تفاوض مع وادي دجلة فترة طويلة من أجل ضم المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي في الصيف الجاري في حضور ماجد سامي رئيس النادي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة دريم يوم الجمعة: "مجلس الإدارة اتخذ قرارا بأن المدرب القادم سيكون أجنبيا، وتعلمنا من أخطاء الماضي بالبحث عن مدارس تلائم طريقة لعب الزمالك".

وأضاف "وجدنا أن المدرسة الإنجليزية لا تلائمنا، بينما اللاتينية أو البرتغالية قد يكون نصيبها أكبر.. وسندرس ما تحتاجه فرقنا".

وأشار "مدرب رومانيا في يورو 2016 ضمن المرشحين، وأيضا باتريس كارتيرون وتعرفنا على مطالبهما المادية".

وحول موافقة وادي دجلة، أكد أحمد مرتضى "ماجد سامي عرض علينا كارتيرون عندما كنا نتفاوض حول ستانلي، وأبدى موافقة مبدأية بإمكانية رحيله، فلا يوجد فريق يقف على لاعب أو مدرب".

وأتم "لا أعلم هل ستسمر رغبة كارتيرون في تدريب الزمالك في الوصول لاتفاق مالي، فلابد أن يحدث بعض التنازلات أثناء التفاوض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع