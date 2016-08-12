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صراع الصفقات - سندرلاند يستعير يانوزاي رسميا

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صراع الصفقات - سندرلاند يستعير يانوزاي رسميا صراع الصفقات - سندرلاند يستعير يانوزاي رسميا

أعلن نادي سندرلاند التعاقد رسميا مع عدنان يانوزاي لاعب مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتعاقد سندرلاند مع اللاعب البلجيكي بناء على رغبة ديفيد مويس المدير الفني الجديد للفريق الذي كان مدربه في مانشستر قبل سنوات.

يانوزاي البالغ من العمر 21 عاما لعب موسمين مع مانشستر يونايتد قبل أن يخرج الموسم الماضي للإعارة لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

ويفتتح سندرلاند مبارياته في الدوري الإنجليزي غدا السبت بمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

ولعب يانوازي مع مانشستر يونايتد 50 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 5 أهداف.

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