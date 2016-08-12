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ديلي آلي يستبدل اسمه على قميص توتنام

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ديلي آلي يستبدل اسمه على قميص توتنام ديلي آلي يستبدل اسمه على قميص توتنام

استبدل ديلي آلي لاعب توتنام الشاب اسمه المكتوب على قميصه مع فريقه ليختار اسمه الأول بدلا من الثاني.

ولعب النجم الشاب في الموسم الماضي وهو يحمل اسم آلي على قميصه رقم 20 لكنه قرر تغيير الاسم مع بداية هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن السبب وراء تغيير اسم اللاعب على قميصه يرجع لأسباب شخصية وعائلية متعلقه به.

ونقلت الصحيفة تصريحات آلي التي قال فيها:"أردت اسما على قميصي يمثلني أنا لأنني لا أشعر بوجود علاقي بيني وبين اسم آلي".

وترك ديلي عائلته وهو في عمر 13 عاما ليكمل مسيرته الكروية وهو بعيدا عن أسرته لذلك لا يرتبط بهم بشكل كبير مثلما ذكرت الصحيفة.

ديلي آلي البالغ من العمر 20 عاما تألق الموسم الماضي بشكل كبير مع توتنام في الدوري الإنجليزي وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة، وسجل طوال الموسم 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

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