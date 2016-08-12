تقرير في الجول – افتتاحيات جوارديولا في مسيرته ' سجل مُرعب ومفاجأة وحيدة '

اللحظة حانت والوقت المتبقي لبداية أحد أقوى الصراعات في تاريخ المسابقة أصبح قليلا للغاية.. أهلا بكم في الدوري الإنجليزي موسم 2016-2017.

ويستعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لضربة البداية الأولى في مسيرته التدريبية في البريميرليج بعد رحلته مع برشلونة وبايرن ميونيخ.

طال انتظار جوارديولا للقدوم للبريميرليج فكان الجميع يتوقع قدومه للمسابقة قبل عدة سنوات ولكنه اختار اكتساب المزيد من الخبرات في الدوري الألماني أولا قبل أن يحط الرحال في إنجلترا.

ويلتقي مانشستر سيتي بمنافسه سندرلاند في ملعب الاتحاد في أولى جولات البريميرليج.. فكيف كانت نتائج جوارديولا الافتتاحية طوال مسيرته؟

مفاجأة وحيدة فقط تعرض لها جوارديولا في أول مواسمه التدريبية 2008-2009 حينما سقط مع برشلونة ضد نومانسيا بهدف دون رد.

في المواسم التالية الاكتساح كان هو عنوان المباريات الأولى في الليجا ثم البوندسليجا.

ففي 2009-2010 فاز على سبورتنج خيخون بثلاثية دون رد، ثم بنفس النتيجة في الموسم الذي تلاه على راسينج سانتاندير.

وفي 2011-2012 اكتسح برشلونة فياريال بخماسية دون رد قبل أن يرحل في نهاية ذلك الموسم.

ومع الانتقال لبافاريا فاز بايرن ميونيخ في أول موسم لجوارديولا معه على بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف لهدف.

ثم تغلب على فولفسبورج بهدفين لهدف في موسم 2014-2015، واختتم رحلته مع الفريق البافاري باكتساح هامبورج بخماسية دون رد.

يذكر أنه في كل تلك المواسم توجت الفرق التي دربها جوارديولا باللقب عدا مرة واحدة كانت في موسمه الأخير مع برشلونة حيث فقد البطولة لصالح ريال مدريد.