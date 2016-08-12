أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر كارانكا: عملنا بقوة للوصول إلى هنا.. والآن نحن جاهزون

Google+ Print
مؤتمر كارانكا: عملنا بقوة للوصول إلى هنا.. والآن نحن جاهزون مؤتمر كارانكا: عملنا بقوة للوصول إلى هنا.. والآن نحن جاهزون

(إفي): أكد إيتور كارانكا المدرب الإسباني لفريق ميدلزبره الإنجليزي اليوم أنه "جاهز" لخوض البريميرليج وأن المهم هو "وضع الأسس" كي يتمكن الفريق من الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز "لوقت طويل".

وقال كارانكا "هذا هو المكان حيث يود الجميع التواجد. وفي حالتي، فإنني موجود منذ عامين ونصف، وبالنسبة للجمهور فإنها سبعة أعوام"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مواجهة ستوك سيتي غدا السبت.

وأضاف "أنا سعيد، يدرك الجميع حجم المشقة لبلوغ هذه النقطة. يتعين علينا الآن العمل بقوة حيث أن البريميرليج ليس مثل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)".

وتابع المدرب "نحن مستعدون. هذا هو اعتقادي. الكل يرغب في بدء المنافسة يوم السبت. عملنا بقوة خلال العامين الماضيين للوصول لهنا".

وأعلن ميدلسبره الإنجليزي اليوم رسميا التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي فابيو دا سيلفا.

وأصبح اللاعب البرازيلي عاشر صفقات ميدلسبره بعد كل من مارتين دي رون وألبارو نيجريدو وفيكتور فالديز وبرناردو إسبينوسا وفيكتور فيشر وأنطونيو باراجان وجاستون راميريز وجوردان ماكجي وبراد جوزان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع