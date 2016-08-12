مؤتمر كارانكا: عملنا بقوة للوصول إلى هنا.. والآن نحن جاهزون

(إفي): أكد إيتور كارانكا المدرب الإسباني لفريق ميدلزبره الإنجليزي اليوم أنه "جاهز" لخوض البريميرليج وأن المهم هو "وضع الأسس" كي يتمكن الفريق من الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز "لوقت طويل".

وقال كارانكا "هذا هو المكان حيث يود الجميع التواجد. وفي حالتي، فإنني موجود منذ عامين ونصف، وبالنسبة للجمهور فإنها سبعة أعوام"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مواجهة ستوك سيتي غدا السبت.

وأضاف "أنا سعيد، يدرك الجميع حجم المشقة لبلوغ هذه النقطة. يتعين علينا الآن العمل بقوة حيث أن البريميرليج ليس مثل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)".

وتابع المدرب "نحن مستعدون. هذا هو اعتقادي. الكل يرغب في بدء المنافسة يوم السبت. عملنا بقوة خلال العامين الماضيين للوصول لهنا".

وأعلن ميدلسبره الإنجليزي اليوم رسميا التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي فابيو دا سيلفا.

وأصبح اللاعب البرازيلي عاشر صفقات ميدلسبره بعد كل من مارتين دي رون وألبارو نيجريدو وفيكتور فالديز وبرناردو إسبينوسا وفيكتور فيشر وأنطونيو باراجان وجاستون راميريز وجوردان ماكجي وبراد جوزان.