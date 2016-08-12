تقرير في الجول – افتتاحيات مورينيو في إنجلترا ' هل تعطي الـ50% لقبا جديدا ليونايتد ' ؟

اللحظة حانت والوقت المتبقي لبداية أحد أقوى الصراعات في تاريخ المسابقة أصبح قليلا للغاية.. أهلا بكم في الدوري الإنجليزي موسم 2016-2017.

"انتظروا حيوانا جريحا وشهيته مفتوحة للغاية هو يرغب في جعل الجميع يصمتون" هكذا تحدث ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق عن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر الحالي.

رحل مورينيو عن تشيلسي منتصف الموسم الماضي بعدما كان يحاول النجاة من المنافسة على الهبوط على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الموسم الذي سبقه.

فهل يستطيع مورينيو إسكات الجميع وإعادة يونايتد إلى اعتلاء عرش الكرة الإنجليزية للمرة الـ21 في تاريخهم؟ الـ50% تجيب.

وسيبدأ يونايتد موسمه في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بمواجهة بورنموث على ملعب الأخير وستكون هذه ثاني مباريات مورينيو الرسمية بعد الفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب ليستر سيتي قبل عدة أيام بهدفين لهدف.

ولكن كيف كانت المباريات الافتتاحية للمدرب الاستثنائي في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي من قبل؟

الموسم الأول لمورينيو في إنجلترا في 2004-2005 فاز مع تشيلسي على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفي الموسم الذي تلاه انتصر بذات النتيجة على ويجان.

وفي 2006-2007 تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي بثلاثية دون ردن، وانتصر أيضا في الموسم الذي تلاه على برمنجام بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن يرحل عن تدريب الفريق اللندني آنذاك.

وعاد المدرب البرتغالي لتشيلسي في ولايته الثانية في موسم 2013-2014 بعدما تغلب على أستون فيلا بهدفين لهدف.

وفي 2014-205 تغلب على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف، والموسم الماضي تعادل مع سوانزي سيتي بهدفين لكل فريق.

ومن بين سبع مباريات افتتاحية خاضها مورينيو في البريميرليج فاز في ست لقاءات وتعادل مرة واحدة فقط ولم يهزم قط.

ومن بين الست مرات التي انتصر فيها ظفر باللقب في ثلاث مناسبات أي بنسبة 50%، فهل تقوده تلك النسبة لإعادة المجد ليونايتد للمرة الأولى منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون.