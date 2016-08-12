تعطل قطار "الإسكندرية – القاهرة" لأكثر من ساعة بسبب عطل بالجرار

تعطل قطار رقم 928 الإسكندرية – القاهرة فى مدينة بركة السبع لأكثر من ساعة نتيجة عطل بالجرار عقب خروجه من محطة طنطا بحوالى عشر دقائق.

وأكد هانى عامر أحد الركاب فى رسالته عبر صحافة المواطن:"أنه تم استدعاء جرار آخر من محطة طنطا لسحب القطار، مؤكدا على ضرورة صيانته قبل إقلاعه من المحطة".

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