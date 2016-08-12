بلجيكا تفرج عن 3 أشخاص اعتقلتهم في تحقيق يتصل بالإرهاب

أعلنت النيابة البلجيكية في بيان، اليوم الجمعة، الإفراج عن 3 أشخاص أوقفوا ليل الخميس في محيط بروكسل لاستجوابهم، “في إطار ملف إرهابي”.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم النيابة إن المشتبه بهم الثلاثة “وسيم أ”، و”اسماء أ”، و”ومليكة ب”. “اقتيدوا للاستماع إليهم” في إطار ملف “مهم”، لكنه لم يشأ إعطاء “أي معلومات أخرى أو تفاصيل إضافية”. ومساءً أكد “الإفراج عن الثلاثة”.

وجاء في بيان أن توقيف هؤلاء تم بعد تنفيذ الشرطة ثماني مذكرات دهم “بطلب من قاضٍ للتحقيق، متخصص في مكافحة الإرهاب”.

وأوضح البيان أنه “لم يعثر على أي قطعة سلاح أو متفجرات”.

ومنذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، التي أعدت من بلجيكا وشارك فيها إرهابيون بلجيكيون، لا تزال الشرطة البلجيكية مستنفرة، ونفذت عشرات عمليات الدهم لمكافحة الإرهاب.