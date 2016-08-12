السعودية: اليمني قاتل رجل الأمن بمنطقة «عسير» ينتمي لتنظيم «داعش»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيم اليمني منفذ جريمة دهس وطعن رجل أمن قبل أيام بمنطقة عسير جنوب المملكة ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان رجال الأمن بحي العزيزية بمنطقة عسير قد تمكنوا من ضبط مقيم يمني قتل رجل أمن إثر عملية دهس متعمد وطعن بعد خروجه من صلاة الفجر.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية – فى بيان مساء اليوم الجمعة – إن نتائج التحقيقات الأولية مع الجاني كشفت عن إقرار الجانى بانتمائه لتنظيم “داعش” ومبايعته لهم وقيامه برصد المجني عليه داخل المسجد وترصده بعد خروجه منه وعندما حانت له الفرصة المناسبة باغته بدهسه عمدًا بسيارته ثم ترجل منها وأجهز عليه بتوجيه عدة طعنات إلى نحره حتى قتله.

وأضاف أن دافعه على ارتكاب هذه الجريمة لكون المجني عليه من رجال الأمن، كما أقر الجانى “20 عامًا” بتواصله مع عناصر التنظيم فى الخارج قبل ارتكابه الجريمة للإعداد والترتيب لها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أداة الجريمة وهى عبارة عن سكين وجد عليها آثار دماء وضبط السيارة التى استخدمها في عملية الدهس، مع مبلغ مالي كبير وجد بحوزته، كما ألقى القبض على 6 أشخاص آخرين جميعهم من الجنسية اليمنية للاشتباه بعلاقتهم بالقضية.

ونوه بأن التحقيقات لا تزال مستمرة فى هذه الجريمة الإرهابية والعمل جارٍ على تعقب وضبط كل من له صله بها.

أ ش أ