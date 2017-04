جائزة انجازات العمر في حفل جوائز MTV من نصيب ريهانا

كشفت قناة MTV أن المغنية العالمية ريهانا Rihanna ستحصل على جائزة انجازات العمر في حفل جوائز MTV للأغاني المصورة الذي سيقام في 28 أغسطس-آب لتنضم بذلك إلى زملاء لها مثل كانيي ويست Kanye west ومادونا Madonna وبيونسيه Beyonce.

والجائزة التي تحمل اسم مايكل جاكسون Michael Jackson هي أرفع تكريم في عالم الأغاني المصورة وتسلط الضوء على مدى تأثير الفنان الذي يحصل عليها ليس فقط على الساحة الموسيقية لكن على الثقافة الشعبية والموضة والأعمال الخيرية.

وفازت ريهانا (28 عاماً) بجائزة فيديو العام خلال في حفل جوائز MTV الماضي، ونالت جائزة Grammy ثماني مرات بعد أن تجاوزت مبيعات ألبوماتها 61 مليون نسخة. وأسست المغنية أيضاً مؤسسة "كلارا ليونيل" والتي تعمل على تحسين الخدمات الصحية والثقافية في موطنها باربادوس وخارجها.

يشار الى ان النجمة ريهانا فاجأت جمهور النجم درايك Drake خلال حفله الأخير في مهرجان 2016 OVO في تورونتو، كندا، فأطلّت وغنت إلى جانب درايك Work وToo Good، ما أثار حماس الجمهور وأشعل الحفل.

كما غنت ريهانا مجموعة من أغنياتها، من بينها Needed Me وBitch Better Have My Money.

