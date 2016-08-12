مذكرة اعتقال ضد حبيب كيلي جينير

أصدر قاضي محكمة سانتا مونيكا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مذكرة اعتقال ضد مغني الراب تايغا Tyga، حبيب نجمة تلفزيون المجتمع كيلي جينير Kylie Jenner، بعد رفضه المثول أمام المحكمة في القضية المرفوعة ضده، من قبل مالك المنزل الذي طالبه بسداد 480 ألف دولار قيمة الإيجارات المتأخرة عليه.

واستدعت محكمة سانتا مونيكا تايغا للمثول أمامها لسؤاله عن إمكان التوصل إلى تسوية ودية مع المالك، وسداد المبالغ المستحقة عليه لكنه رفض الحضور، ما دفع القاضي إلى استصدار مذكرة اعتقال ضده.

واتهم محامو مالك المنزل المغني بالتهرب من سداد مستحقات موكلهم، وقدموا وثائق تثبت قيامه بشراء سيارة مرسيدس الأسبوع الماضي بقيمة 200 ألف دولار أهداها لصديقته، وكان من المفترض أن يتم سداد هذه المبلغ لصاحب المنزل كجزء من المبلغ المستحق.

يشار الى ان تايغا أهدى صديقته كيلي سيارة مرسيدس الأسبوع الماضي بقيمة 200 ألف دولار، بمناسبة عيد ميلادها التاسع عشر، بينما قد تهرب من سداد إيجار المنزل الذي كان يقيم فيه حتى عام 2011 في ضاحية ماليبو بمدينة لوس أنجلوس.

بالصور.. هدية بـ 190 ألف دولار من تايغا لـ كيلي جينير في عيدها

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