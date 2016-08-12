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من هنّ النجمات اللواتي سيشاركن في "أصوات نسائية" في تطوان هذا العام؟

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من هنّ النجمات اللواتي سيشاركن في "أصوات نسائية" في تطوان هذا العام؟ من هنّ النجمات اللواتي سيشاركن في "أصوات نسائية" في تطوان هذا العام؟

الجمعة 12-08-2016 15:02

اختار مهرجان أصوات نسائية هذا العام أن تكون تيمة المهرجان مغربية بامتياز، حيث من المنتظر أن يتم تكريم كل من نعيمة سميح ونادية أيوب وهما من الرائدات في الغناء المغربي، مع برمجة سهرات غنائية لنجمات الفن المغربي وهن لطيفة رأفت والمطربة الشعبية زينة الداودية ودنيا بطما ، إضافة إلى أصوات برزت في عدد من المسابقات الغنائية العربية خاصة زينب أسامة و يسرى احدوثن ابتداءاً من 19 أغسطس الجاري.
من جهة أخرى قرر المنظمون في جمعية أصوات نسائية التي ترأسها السفيرة المغربية كريمة بنعيش، تكريم صوت شاب من مدينة تطوان الذي أصدر أغنية جديدة تحت عنوان "فاطمة" تكريما لعطاء النساء وهو أشرف نبيل، وهي التفاتة من المهرجان لشاب عصامي بدأ من الصفر وعاش حياة صعبة في الميتم الخيري ليقدم بمشواره المميز نموذجاً صالحا لشباب اليوم.

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سيدتي