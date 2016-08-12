إنفصال أنجين أوزتورك عن حبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة

انفصل الممثل التركي أنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم الثاني في (حريم السلطان4) عن حبيبته إيديل فيرات بهدوء، بعد قصة حب دامت عاماً تقريباً، وكادت تتطور إلى علاقة رسمية وزواج بعد تعارف عائلتيهما قبل أسابيع.

وكان الثنائي أنجين أوزتورك وإيديل فيرات قد احتفلا في 15 يوليو الفائت بمرور عام على علاقتهما العاطفية، ونشرا تهاني متبادلة في حساباتهما الشخصية بموقع "انستغرام"، وقد أثار إنفصالهما المفاجىء علامات إستفهام كبيرة، فسّرها البعض بإستعجال عائلة إيديل زواجهما الذي لم يلق قبولاً من قبل أنجين أوزتورك.

وقد أكدت إيديل فيرات في حديث لصحيفة "حرييت" صحة خبر إنفصالها عن أنجين أوزتورك، وأكدت أنهما انفصلا كحبيبين وبقيا صديقين وتعد إيديل فيرات بعد هذا الإنفصال غير محظوظة عاطفياً بعد مرورها بخيبات أمل كثيرة، من بينها خيبة أملها من حبيبها السابق الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي تعرفت عليه إثر نجاح مسلسله "العشق الممنوع" في نهاية عام 2010 إثر انفصاله الأول عن حبيبته إزرا أكين لكن عدم إستعداده النفسي للزواج كان سبب إنفصالهما في عام 2011.

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