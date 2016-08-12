أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

100عملية إزالة غضروف دون تدخل جراحي في العين

Google+ Print
100عملية إزالة غضروف دون تدخل جراحي في العين 100عملية إزالة غضروف دون تدخل جراحي في العين

أجريت في مستشفى العين 100عملية لإزالة الغضروف في العمود الفقري من دون جراحة وبواسطة منظار دقيق متطور عبر فتحة لا تتجاوز 4 سنتيمترات خلال عام.

وقالت "صحة" على حسابها الرسمي في "انستغرام" : "يمكث المريض في المستشفى بعد الانتهاء من العملية أقل من 48 ساعة ويباشر أداء عمله بشكل طبيعي في وقت قصير بخلاف العمليات الجراحية التي تأخذ أسابيع حتى يتمكن المريض من الحركة بشكل طبيعي."

 وقال الدكتور محمد باجنيد استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، إن عملية الغضروف بالمنظار الجديد تقلل نسبة إعادة إجراء العملية إلى أقل من 1% كما أن مدة بقاء المريض في المستشفى تكون قصيرة جداً مقارنة بجراحة الغضروف سابقاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية