100عملية إزالة غضروف دون تدخل جراحي في العين

أجريت في مستشفى العين 100عملية لإزالة الغضروف في العمود الفقري من دون جراحة وبواسطة منظار دقيق متطور عبر فتحة لا تتجاوز 4 سنتيمترات خلال عام.

وقالت "صحة" على حسابها الرسمي في "انستغرام" : "يمكث المريض في المستشفى بعد الانتهاء من العملية أقل من 48 ساعة ويباشر أداء عمله بشكل طبيعي في وقت قصير بخلاف العمليات الجراحية التي تأخذ أسابيع حتى يتمكن المريض من الحركة بشكل طبيعي."

وقال الدكتور محمد باجنيد استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، إن عملية الغضروف بالمنظار الجديد تقلل نسبة إعادة إجراء العملية إلى أقل من 1% كما أن مدة بقاء المريض في المستشفى تكون قصيرة جداً مقارنة بجراحة الغضروف سابقاً.