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مؤتمر مؤمن سليمان – لا أملك سوى 14 لاعب بعد إصابة فتحي.. وهذا موقف مشاركة ستانلي أمام إنيمبا

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مؤتمر مؤمن سليمان – لا أملك سوى 14 لاعب بعد إصابة فتحي.. وهذا موقف مشاركة ستانلي أمام إنيمبا مؤتمر مؤمن سليمان – لا أملك سوى 14 لاعب بعد إصابة فتحي.. وهذا موقف مشاركة ستانلي أمام إنيمبا

قال مؤمن سليمان المدير الفني المتوج بكأس قبل أيام مع الزمالك إنه نصح لاعبيه بنسيان مباراتهم الأولى ضد إنيمبا النيجيري والتي فاز بها الأبيض 1-0.

ويقابل الزمالك إنيمبا في موعد لم يتحدد بعد في ختام لقاءات الأبيض في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويحتاج للتعادل على الأقل للوصول لنصف نهائي الأميرة السمراء.

وكان الزمالك قد فاز على إنيمبا 1-0 في نيجيريا في افتتاحية دور الثمانية.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "قلت للاعبين أن ينسوا مواجهة إنيمبا السابقة. سنواجه خصم عنيف يعلم ما يريده من اللقاء وسيلعب على الفوز".

وأضاف "لا أملك سوى 14 لاعبا وحارسين بعد إصابة علي فتحي المهدد بالغياب عن اللقاء، لكن لن أعلق أي شيء على شماعة الظروف".

وأكمل "مشاركة ستانلي أوهواتشي تحكمها جاهزيته، إن كان اللاعب غير لائق فلن أشركه".

وأردف "نادي الزمالك دائما منافس ويحظى بالبطولات, فزنا بالكأس ولكن الأهم هي بطولة إفريقيا وهذا حافز كبير لنا".

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