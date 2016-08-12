أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمهربين على الحدود الليبية

Google+ Print
الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمهربين على الحدود الليبية الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمهربين على الحدود الليبية

عناصر من الجيش التونسي

صد الجيش التونسي محاولة جديدة لاختراق بالقوة، من سيارات تهريب في المنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا جنوبًا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، إن وحدات عسكرية منعت 3 سيارات محملة بالمحروقات من الدخول إلى التراب التونسي، في منطقة سيدي علي المثناني بمدينة بن قردان، قادمة من ليبيا.

وقالت الوزارة اليوم في بيان لها إن 3 سيارات لم تمتثل لإشارات التوقف، ما دفع الوحدات العسكرية إلى استهدافها بالنيران، ما أدى الى احتراق سيارتين بالكامل وفرار سائقيهما الى السيارة الثالثة لتعود أدراجها إلى ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا