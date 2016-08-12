الجيش التونسي يتصدى لمحاولات اختراق لمهربين على الحدود الليبية

صد الجيش التونسي محاولة جديدة لاختراق بالقوة، من سيارات تهريب في المنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا جنوبًا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، إن وحدات عسكرية منعت 3 سيارات محملة بالمحروقات من الدخول إلى التراب التونسي، في منطقة سيدي علي المثناني بمدينة بن قردان، قادمة من ليبيا.

وقالت الوزارة اليوم في بيان لها إن 3 سيارات لم تمتثل لإشارات التوقف، ما دفع الوحدات العسكرية إلى استهدافها بالنيران، ما أدى الى احتراق سيارتين بالكامل وفرار سائقيهما الى السيارة الثالثة لتعود أدراجها إلى ليبيا.