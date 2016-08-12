نشرة «ONA» | انطلاق «DMC رياضة» مع الدوري.. عمرو خليل وعبد الرحمن ينضمان للقناة الإخبارية‎

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أكدت مصادر خاصة لوكالة «ONA»، اليوم الجمعة، أن موعد انطلاقة قناة DMC SPORT الخاصة بتغطية الأخبار الرياضية ، وتقديم نشرات رياضية سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل ليتزامن بدء انطلاق مباريات الدوري المقبلة .. للمزيد

علمت وكالة «ONA» من مصادرها الخاصة، أن الإعلامي محمد عبد الرحمن مقدم برنامج “حديث الساعة” على شاشة cbcإكسترا ، تعاقد مؤخرًا مع قناة DMC NEWS على تقديم برنامج “توك شو”، ويتناول من خلاله الشأن المصري ويتطرق إلى الشأن العربي والدولي .. للمزيد

قال الإعلامي عمرو خليل، مذيع قناة cbc اكسترا، في تصريح خاص لوكالة «ONA» ، إنه تعاقد مع قناة DMC news على تقديم برنامج إخباري يهتم بتغطية الأحداث الجارية وتناول قضايا المواطنين مؤكدا أن التحضيرات للبرنامج ستبدأ قريبا.. للمزيد

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات نقل الدم.. للمزيد