الداخلية السعودية: اليمنى قاتل رجل الأمن بمنطقة عسير ينتمى لتنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيم اليمنى منفذ جريمة دهس وطعن رجل أمن قبل أيام بمنطقة عسير جنوب المملكة ينتمى لتنظيم "داعش" الإرهابى، وكان رجال الأمن بحى العزيزية بمنطقة عسير قد تمكنوا من ضبط مقيم يمنى قتل رجل أمن إثر عملية دهس متعمد وطعن بعد خروجه من صلاة الفجر، وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية - فى بيان مساء اليوم الجمعة - إن نتائج التحقيقات الأولية مع الجانى كشفت عن إقرار الجانى بانتمائه لتنظيم "داعش" ومبايعته لهم وقيامه برصد المجنى عليه داخل المسجد وترصده بعد خروجه منه وعندما حانت له الفرصة المناسبة باغته بدهسه عمدًا بسيارته ثم ترجل منها وأجهز عليه بتوجيه عدة طعنات إلى نحره حتى قتله.

وأضاف أن دافعه على ارتكاب هذه الجريمة لكون المجنى عليه من رجال الأمن، كما أقر الجانى (20 عامًا) بتواصله مع عناصر التنظيم فى الخارج قبل ارتكابه الجريمة للإعداد والترتيب لها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أداة الجريمة وهى عبارة عن سكين وجد عليها آثار دماء وضبط السيارة التى استخدمها فى عملية الدهس، مع مبلغ مالى كبير وجد بحوزته، كما ألقى القبض على ستة أشخاص آخرين جميعهم من الجنسية اليمنية للاشتباه بعلاقتهم بالقضية.

ونوه بأن التحقيقات لا تزال مستمرة فى هذه الجريمة الإرهابية والعمل جارٍ على تعقب وضبط كل من له صله بها.