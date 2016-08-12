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برنامج تدريبي لطلاب جامعة بني سويف على الإبداع والإبتكار بالقرية الذكية‎

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برنامج تدريبي لطلاب جامعة بني سويف على الإبداع والإبتكار بالقرية الذكية‎ برنامج تدريبي لطلاب جامعة بني سويف على الإبداع والإبتكار بالقرية الذكية‎

جامعة بني سويف

المراسل : محمد شعبان
> تنظم جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفي، بالتعاون مع مركز الإبداع والإبتكار التكنولوجي بالقرية الذكية، برنامج تدريبي لتدريب ما بين 80 إلى 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعة من خلال المركز.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج، غدًا السبت، ويستمر حتي 18 من الشهر الجاري، وذلك بنظام اليوم الكامل، علي أن يبدأ التدريب من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءاً.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة من طلاب الجامعة، لتتواكب مع سوق العمل وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة القائمة على التكنولوجيا والإبداع بما يساهم ويخدم سوق العمل.

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