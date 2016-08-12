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بالصور.. شاب بريطانى يحترق حيًا بسبب الحساسية

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كتب بيتر إبراهيم

 

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة غريبة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا يصارع الموت بعد إصابته بحساسية شديدة إثر تناوله دواء للأعصاب. 

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>وقال الشاب كريستوفر وول، إنه تقريبًا احترق حيًا، عندما ظهرت على جسمه بثور بعد 10 أيام فقط من تناوله لعقار مستخدم لعلاج الصرع واضطراب ثنائى القطب.

 

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وذكرت الصحيفة، أن الطفح الجلدى من الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام العقار والأطباء عادة ما تعطى للمرضى جرعة منخفضة نتيجة لذلك.

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وتم تشخيص حالة كريستوفر وول بأنه مصاب بمتلازمة (ستيفنز جونسون) (SJS)، وهى نادرة ولكنها تهدد الحياة إذا حدث رد فعل للعدوى.

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وسرعان ما نقله والداه إلى المستشفى وكافح الأطباء بمستشفى الملكة إليزابيث فى برمنجهام سلسلة من المضاعفات بدأت بفشل أعضائه.
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وقال والده: "عندما وصلت إلى المستشفى فى برمنجهام كان لديه حروق بنسبة 40% من جسده، ولكن تحولت حالته من أسوأ إلى أسوأ  وكان يعانى من حروق بنسبة 100%.

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وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الشاب المراهق وهو يتعافى أخيرا فى منزله.

 

 

 

 

 

 

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