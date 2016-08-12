بالصور.. شاب بريطانى يحترق حيًا بسبب الحساسية

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة غريبة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا يصارع الموت بعد إصابته بحساسية شديدة إثر تناوله دواء للأعصاب.



>وقال الشاب كريستوفر وول، إنه تقريبًا احترق حيًا، عندما ظهرت على جسمه بثور بعد 10 أيام فقط من تناوله لعقار مستخدم لعلاج الصرع واضطراب ثنائى القطب.

وذكرت الصحيفة، أن الطفح الجلدى من الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام العقار والأطباء عادة ما تعطى للمرضى جرعة منخفضة نتيجة لذلك.

وتم تشخيص حالة كريستوفر وول بأنه مصاب بمتلازمة (ستيفنز جونسون) (SJS)، وهى نادرة ولكنها تهدد الحياة إذا حدث رد فعل للعدوى.

وسرعان ما نقله والداه إلى المستشفى وكافح الأطباء بمستشفى الملكة إليزابيث فى برمنجهام سلسلة من المضاعفات بدأت بفشل أعضائه.

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وقال والده: "عندما وصلت إلى المستشفى فى برمنجهام كان لديه حروق بنسبة 40% من جسده، ولكن تحولت حالته من أسوأ إلى أسوأ وكان يعانى من حروق بنسبة 100%.

وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الشاب المراهق وهو يتعافى أخيرا فى منزله.