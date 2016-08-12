أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يؤخر موعد المران انتظارا لقرار تأجيل المباراة

Google+ Print
الزمالك يؤخر موعد المران انتظارا لقرار تأجيل المباراة الزمالك يؤخر موعد المران انتظارا لقرار تأجيل المباراة

أجل الجهاز الفني لنادي الزمالك موعد إقامة مران الفريق مساء اليوم الجمعة، انتظارا لصدور القرار النهائي بخصوص موعد مباراة إنيمبا.

ويعقد مسؤولي الزمالك حاليا اجتماعا مع مسؤولي نادي إنيمبا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لدراسة إمكانية تأجيل موعد المباراة. (طالع التفاصيل)

وبناء على ذلك، قرر الجهاز الفني انتظار القرار الأخير قبل خوض المران، لتحديد نوع التدريبات التي يفترض أن يقومن بها في الملعب.

وكان مقررا أن تقام مباراة الزمالك وإنيمبا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، إلا أن الاتحاد الإفريقي أعلن تقديم موعد المباراة ليقام غدا السبت بدلا من الأحد. (إنيمبا الذين أبدوا اعتراضهم، وتفدموا بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي بتأجيله إلى يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعاى جديدا مع الزمالك وإنيمبا في وجود ممثلي الأمن للاتفاق على موعد اللقاء الجديد.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل في المباراة لضمان التأهل للدور نصف النهائي في البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع