الزمالك يؤخر موعد المران انتظارا لقرار تأجيل المباراة

أجل الجهاز الفني لنادي الزمالك موعد إقامة مران الفريق مساء اليوم الجمعة، انتظارا لصدور القرار النهائي بخصوص موعد مباراة إنيمبا.

ويعقد مسؤولي الزمالك حاليا اجتماعا مع مسؤولي نادي إنيمبا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لدراسة إمكانية تأجيل موعد المباراة. (طالع التفاصيل)

وبناء على ذلك، قرر الجهاز الفني انتظار القرار الأخير قبل خوض المران، لتحديد نوع التدريبات التي يفترض أن يقومن بها في الملعب.

وكان مقررا أن تقام مباراة الزمالك وإنيمبا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، إلا أن الاتحاد الإفريقي أعلن تقديم موعد المباراة ليقام غدا السبت بدلا من الأحد. (إنيمبا الذين أبدوا اعتراضهم، وتفدموا بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي بتأجيله إلى يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعاى جديدا مع الزمالك وإنيمبا في وجود ممثلي الأمن للاتفاق على موعد اللقاء الجديد.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل في المباراة لضمان التأهل للدور نصف النهائي في البطولة.