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والد أحد العائدين من ليبيا لـ"السيسي": أنا عندى 52 سنة ومستعد أنضم للجيش

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والد أحد العائدين من ليبيا لـ"السيسي": أنا عندى 52 سنة ومستعد أنضم للجيش والد أحد العائدين من ليبيا لـ"السيسي": أنا عندى 52 سنة ومستعد أنضم للجيش
كتب إبراهيم حسان

وجه جمال عبد المنجى، والد أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، الشكر للرئيس عبد الفتاح ، والقوات المسلحة لجهودها فى تحرير المختطفين فى ليبيا، موجهاً رسالة للرئيس السيسى قائلًا "أنا عندى 52 سنة ومستعد أنزل دلوقتى وأنضم للجيش".

 

وأكد "عبد المنجى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الجماعة التى اختطفت ابنه فى ليبيا طلبت منه تحويل أموال لها من ، عن طريق شخص مصرى الجنسية، وتم إرسال 113 ألف جنيه لهم لتحرير 8 شباب لهم فى المنطقة التى يقطنون بها، ورغم ذلك الابتزاز لم يعود ابنه إلا بتدخل الجيش المصرى فى الأمر، وكانوا عاوزين فلوس أكتر، وماكانوش هيرجعوه".

 

وأوضح والد الشاب العائد من ليبيا، أن الذين كانوا يتفاوضون معه للحصول على أموال لإطلاق سراح ابنه مصريين، مضيفًا "ولما كنا بنتكلم معاهم اختلفنا فى السياسة وكلامنا عن الإخوان والسيسى، وأنا متأكد إن الموضوع فى سياسة".

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مصر 365

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