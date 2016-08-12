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الأحمر لإسلام الشهابي: المبدأ لا نقاش فيه.. ستظل بطلا

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الأحمر لإسلام الشهابي: المبدأ لا نقاش فيه.. ستظل بطلا الأحمر لإسلام الشهابي: المبدأ لا نقاش فيه.. ستظل بطلا

وجه أحمد الأحمر قائد منتخب لكرة اليد رسالة للاعب الجودو إسلام الشهابي بعد خسارته من لاعب إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وكتب الأحمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الرياضة مكسب وخسارة ولكن المبدأ لا نقاش فيه، أنت بطل وستظل في نظرنا بطل".

وودع إسلام شهاب منافسات الجودو من دور الـ32 بعدما خسر أمام أور ساسون الإسرائيلي. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة رفض إسلام الشهابي مصافحة خصمه الإسرائيلي.

بعد واقعة إسلام الشهابي.. ماذا يقول قانون الجودو حول مصافحة المنافس

ويحتل إسلام الشهابي المركز الـ 17 في التصنيف العالمي، فيما يحتل ساسون المركز الخامس عالميا.

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