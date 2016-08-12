محمد بن زايد: شباب الوطن قلبه النابض وثروتنا الحقيقية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن شباب الوطن هم قلبه النابض الذي يتدفق طاقة وحيوية وثروتنا الحقيقية لرفعة الوطن وتقدمه.

وأضاف سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بمناسبة اليوم العالمي للشباب: " نوجه لشباب وطننا التحية ونشد على أيديهم فهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم محل رهاننا الدائم" .

وأكد سموه أنه بهمة شباب الوطن وما يحملونه من روح مفعمة بالطموح والتفاؤل والانتماء سنصل بدولة الإمارات بعون الله إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز.