محمد بن راشد: معادلة التغيير عندنا.. تنمية تقوم على منظومة يقودها الشباب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " إن معادلة التغيير عندنا تنمية تقوم على منظومة من القيم يقودها الشباب وتستشرف المستقبل وتسعى لتحقيق سعادة الجميع ".

جاء ذلك خلال تقديم سموه في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " لرسالة البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي ترعاه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات" بمناسبة اليوم العالمي للشباب #القيم_غالية .