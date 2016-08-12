أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: معادلة التغيير عندنا.. تنمية تقوم على منظومة يقودها الشباب

Google+ Print
محمد بن راشد: معادلة التغيير عندنا.. تنمية تقوم على منظومة يقودها الشباب محمد بن راشد: معادلة التغيير عندنا.. تنمية تقوم على منظومة يقودها الشباب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " إن  معادلة التغيير عندنا تنمية تقوم على منظومة من القيم يقودها الشباب وتستشرف المستقبل وتسعى لتحقيق سعادة الجميع ".

جاء ذلك خلال تقديم سموه في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " لرسالة البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي ترعاه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات" بمناسبة اليوم العالمي للشباب #القيم_غالية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية