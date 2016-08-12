مرتضى منصور يوزع تذاكر مباراة إنيمبا النيجيري

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، على البدء في توزيع دعوات مباراة الزمالك وإنيمبا في مكتبه على أعضاء النادي، لحضور المباراة المقرر لها غدًا في ملعب بتروسبورت.

وكان “منصور” قد قام في المباريات الماضية بتوزيع عدد كبير من الدعوات على أعضاء النادي لحضور مباريات الفريق، بل ووفر لهم أوتوبيسات خاصة تنقلهم من أمام مقر النادي إلى ملعب المباراة.

يُذكر أن الاتحاد الافريقي قد عدل موعد المباراة وقدمها 24 ساعة، إلى جانب تغيير الموعد من الثامنة مساءً إلى العاشرة إلا ربع بسبب أمور تسويقية خاصة بالكاف.