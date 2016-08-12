زيادة استثمارات الخطة الاستثمارية لمطروح إلى 514 مليون جنيه

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على زيادة استثمارات الخطة الاستثمارية 2015 /2016 بمبلغ 7.9 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الخطة الاستثمارية 514.8 مليون جنيه لتطوير المشروعات التنموية والخدمية بمراكز المحافظة الثمانية.

وقال محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وأضاف بأنه سيتم مخاطبة وزارة التخطيط لرفع سقف الخطة، حيث سيتم تدعيم وحدات محلية بمدينة مرسى مطروح بمبلغ 334 الف جنيه ورفع كفاءة طريق القصر عجيبة بمبلغ 3.1 مليون جنيه واستكمال رصف الطريق الطريق المؤدى لمحطة الرملية 230 بمبلغ الف جنيه وعمل طبقة اسفلتية بالطريق المؤدى لمصنع التمور بسيوة استعدادا لمهرجان التمور فى شهر أكتوبر المقبل، بمبلغ 1.5 مليون جنيه وتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية وإعادة الشيء لأصله بمدينة مرسى مطروح بمبلغ 2.7 مليون جنيه.

من جانبه أكد محافظ مطروح بأن زيادة الخطة الاستثمارية، يهدف إلى تطوير كافة القطاعات والمرافق الخدمية بمراكز المحافظة الثمانية لتعود بالنفع على المواطن المطروحى والأجيال القادمة من شباب المحافظة.