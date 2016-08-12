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الليلة.. «القاهرة 360» يناقش معوقات توفير الدم للمرضى

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الليلة.. «القاهرة 360» يناقش معوقات توفير الدم للمرضى الليلة.. «القاهرة 360» يناقش معوقات توفير الدم للمرضى

أسامة كمال – أرشيفية

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات نقل الدم.

ومن المفترض أن تكشف “حسين” عن مشكلات التبرع بالدم فى وما هى المعوقات وهل هناك حلول يمكن أن تنقذ ملايين المرضى فى مصر وهل اختفت أدوية أمراض الدم بسبب أزمة الدولار.

وفي الفقرة الثانية يحل خالد بكري خبير إدارة التغيير الشامل فى ضيافة أسامة كمال للحديث عن إدارة التغيير وكيف يمكن تطبيقه على الحالة المصرية وكيفية تنفيذ مشروعات التغيير.

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