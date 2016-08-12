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ضبط 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بحوزة عاطل في بني سويف

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ضبط 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بحوزة عاطل في بني سويف ضبط 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بحوزة عاطل في بني سويف

صورة أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

ألقت مباحث الفشن جنوب بني سويف، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر بانجو وبندقية خرطوش.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مباحث الفشن بضبط المدعو”سعيد توفيق” 22 عاما، عاطل، مقيم بعزبة سالم البحيري – مركز الفشن، وبحوزته بندقية خرطوش، و2 كيلو جرام لمخدر بانجو.

كان الرائد محمد ابراهيم رئيس مباحث الفشن، تلقي معلومات من أحد مصادره السريه تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة، وبتقنين الاجراءات الأمنية قام النقيبان عمرو حسونه، وجمال عبد الجواد معاونا المباحث، بإلقاء القبض على المتهم .

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات بإشراف محمود حسن مدير نيابة الفشن، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

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