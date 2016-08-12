غدًا.. محاكمة متهمي القضية المعروفة بـ«أنصار الشريعة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدًا السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”أنصار الشريعة”.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد ا. ع.، 35 عام، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.