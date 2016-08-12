السبت.. إعادة محاكمة ٤ متهمين في أحداث عنف الطالبية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين، قد صدر ضدهما حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهما، على ضوء اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر و عادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد مح. ح. ، ومحمد م. م. مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.