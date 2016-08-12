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«ترامب» يتراجع عن اتهاماته لأوباما وكلينتون بالوقوف خلف تأسيس «داعش»

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دونالد ترامب

دونالد

تراجع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تصريحاته التي اتهم فيها باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون بأنهما مؤسسا تنظيم “داعش”، موضحًا أنه لم يكن جاد فيها.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”- إن تحميله أوباما وكلينتون مسئولية ظهور “داعش” كان محض “سخرية”، وذلك فى محاولة منه لإنهاء الجدل الذى أعقب تلك التصريحات، بعدما أكد في عدة لقاءات أجراها أمس أنه كان يعني ما قاله فى هذا الشأن، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

ووصفت الصحيفة موقف المرشح الجمهوري الجدلي الأخير بالـ”الارتداد”، مشيرة إلى أنه أصرّ خلال اللقاءات التي أعقبت تصريحاته بشأن انخراط أوباما وكلينتون فى ظهور “داعش” أنه كان جادًا في اتهامه ويعني ما قاله.

أ ش أ

 

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