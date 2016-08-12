بالصور.. النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل بالمحلة

أجرى محمد عبد المنعم لاشين مدير نيابة مركز المحلة بإشراف أحمد نجيب رئيس النيابة معاينة تصويرية لمسرح جريمة العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بقرية عياش التابعة للمركز.

وتبين من المعاينة العثور على الجثة داخل غرفة المعيشة مسجاة على ظهرها، وفى بداية تعفن وينبعث منها رائحة كريهة وانتفاخ البطن، ووجود أثار لجرح طعنى بالبطن، كما تبين أن جدران الشقة ملطخة بدماء المجنى عليها وبعثرة محتوياتها ووجود آثار دماء داخل غرفة النوم وعلى "المخدة" إلى جانب تجلط الدم على الأرض.

وأمر محمد لاشين مدير النيابة بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتبين من تشريح الجثة، أنها كانت حامل فى شهرها الرابع، كما أمر مدير النيابة بإشراف أحمد نجيب رئيس نيابة المركز بسرعة ضبط وإحضار زوجها بعد هروبه عقب وقوع الجريمة.

وكانت أسرة فتاة تدعى "نورا.م.ا" – 22 سنة – متزوجة بقرية عياش مركز المحلة فى محافظة الغربية، قد عثروا على جثتها وبها طعنات بالصدر داخل شقة الزوجية بالقرية واختفاء زوجها فى ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطاراً من العقيد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة من والد الفتاة بالعثور عليها مقتولة داخل شقتها، فانتقل العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد البرلسي رئيس مباحث مركز المحلة، وتبين من الفحص وجود آثار دماء على الأرض ووجود جثة المجنى عليها مسجاة على الأرض غارقة فى دمائها وبها طعنات بالصدر.

وبسؤال والدها ووالدتها أكدا أنهما حاولا الاتصال بها منذ يومين هى وزوجها، ولم يتمكنا من الوصول إليهما، فقررا التوجه للشقة، فوجدوا أنها مغلقة بالمفتاح، ويوجد قفل على باب الشقة، وقاموا بكسر الباب بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وفوجئوا بنجلتهم ملقاة على الأرض وبها طعنات بالصدر واختفاء زوجها، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.