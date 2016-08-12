أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعد تجربة «cbc».. محمد عبد الرحمن ينضم لقناة « DMC»

Google+ Print
بعد تجربة «cbc».. محمد عبد الرحمن ينضم لقناة « DMC» بعد تجربة «cbc».. محمد عبد الرحمن ينضم لقناة « DMC»

محمد عبد الرحمن

كتبت : إنجي لطفي
> علمت وكالة”ONA” من مصادرها الخاصة، أن الإعلامي محمد عبد الرحمن مقدم برنامج “حديث الساعة” على شاشة cbc إكسترا ، تعاقد مؤخرًا مع قناة DMC NEWS على تقديم برنامج “توك شو”، ويتناول من خلاله الشأن المصري ويتطرق إلى الشأن العربي والدولي .

وأضافت المصادر، أن البرنامج يتضمن فقرة جديدة عن العلم والبحث العلمي وكل ما يتعلق بهذا المجال.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الإعلامي محمد عبد الرحمن مع قناة ” CBC ” إكسترا نهاية الشهر الجاري .

يذكر أن ، قناة” DMC NEWS “، تعاقدت خلال الأيام الماضية مع الإعلامي عمرو خليل على تقديم برنامج إخباري يهتم بتغطية الأحداث الجارية، ويتناول قضايا المواطنين .

القناة يترأس تحريرها الإعلامية منال الدفتار، ومن المقرر إنطلاقها مطلع العام الجديد 2017 .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا