بعد تجربة «cbc».. محمد عبد الرحمن ينضم لقناة « DMC»

كتبت : إنجي لطفي

> علمت وكالة”ONA” من مصادرها الخاصة، أن الإعلامي محمد عبد الرحمن مقدم برنامج “حديث الساعة” على شاشة cbc إكسترا ، تعاقد مؤخرًا مع قناة DMC NEWS على تقديم برنامج “توك شو”، ويتناول من خلاله الشأن المصري ويتطرق إلى الشأن العربي والدولي .

وأضافت المصادر، أن البرنامج يتضمن فقرة جديدة عن العلم والبحث العلمي وكل ما يتعلق بهذا المجال.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الإعلامي محمد عبد الرحمن مع قناة ” CBC ” إكسترا نهاية الشهر الجاري .

يذكر أن ، قناة” DMC NEWS “، تعاقدت خلال الأيام الماضية مع الإعلامي عمرو خليل على تقديم برنامج إخباري يهتم بتغطية الأحداث الجارية، ويتناول قضايا المواطنين .

القناة يترأس تحريرها الإعلامية منال الدفتار، ومن المقرر إنطلاقها مطلع العام الجديد 2017 .