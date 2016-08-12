باوزا: ميسي سيحدد موقفه من الإعتزال الدولي خلال ساعات

قال مدرب المنتخب الأرجنتيني «إدغاردو باوزا» اليوم الجمعة، بعد اجتماعه أمس الخميس في برشلونة مع ليونيل ميسي، إنه يرى أن مهاجم برشلونة لديه “رغبة كبيرة” في العودة إلى منتخب التانجو.

وقال باوزا، في تصريحات صحافية، إنه سيتحدث مع مهاجم البرسا هاتفيًا قبل إعلان قائمة الفريق لجولتي تصفيات كأس العالم خلال الساعات المقبلة.

وبحسب كالة الأنباء الإسبانية فقد أضاف “ليس لدي شك بأن ليو يرغب في العودة، لكننا سننتظر”.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب للأرجنتين عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا المئوية 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وأكد باوزا أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الفريق في الموقت الحالي مشيرًا إلى أنه سيعتمد على اللاعبين المخضرمين لتوجيه دفة المنتخب.