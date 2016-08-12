الوادي الجديد تشارك في معرض «منتجات المرأة» بهيئة قصور الثقافة

مراسل«ONA»:

> تشارك مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، نهاية شهر أغسطس الجاري، في معرض “منتجات المرأة”، الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بمحافظة القاهرة.

وقال صلاح حسان مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن المعرض يضم جميع منتجات ورش العمل والإنتاج والفنون الشعبية للمرأة، ببيوت وقصور الثقافة على مستوي المحافظة، مع مشاركة جميع قصور الثقافة على مستوى الجمهورية في المعرض.

وأضاف صلاح، أن المحافظة ستشارك في المعرض بعرض جميع المنتجات اليدوية والحرفية لبيوت ثقافة المرأة، لإبراز التراث الثقافي الواحاتي، من خلال هذه الأنشطة.